Viabilità tra Taranto e Bari, vertice in Provincia sulla Noci-Castellaneta

Puglia: “Serve responsabilità, priorità alla sicurezza: in ballo la vita dei pendolari”. Tensione per l’assenza del Comune di Mottola

Si è svolto, nella sede della Provincia di Taranto, un tavolo di concertazione dedicato alla strada Noci-Castellaneta, per discutere il trasferimento della competenza del tratto dal Comune di Mottola all’Ente provinciale, con l’obiettivo di permettere interventi di messa in sicurezza e manutenzione.

All’incontro hanno preso parte Roberto Puglia, presidente facente funzioni della Provincia di Taranto, Marco Natale, consigliere provinciale, Raffaele Marinotti, dirigente del settore viabilità, Antonio Scalera, consigliere regionale, Antonella Carriero in rappresentanza del Comune di Mottola, e i rappresentanti delle categorie interessate, come Francesco D’Onghia, vicepresidente di Coldiretti Taranto, e Margherita De Leonardis della Casa di Cura Monte Imperatore.

Il tratto oggetto del confronto collega la Strada Statale 100 con il territorio di Noci, un’arteria ad alta percorrenza che connette l’area barese con quella ionica e che, in condizioni critiche, rappresenta un serio pericolo per i pendolari.

“L’incontro avrebbe dovuto coinvolgere appieno le parti politiche e tecniche. L’assenza del sindaco di Mottola è un fatto grave – ha dichiarato Roberto Puglia -. Ci sono vite umane in gioco: non possiamo restare fermi”.

Durante la riunione, su proposta del consigliere Marco Natale, è stato fissato per mercoledì 21 maggio un incontro tra i legali dei due enti per chiarire gli aspetti tecnico-amministrativi relativi all’acquisizione del tratto da parte della Provincia. L’architetto Carriero, per conto del Comune di Mottola, ha comunque assicurato l’impegno dell’ente per la messa in sicurezza del percorso.

Durissimo il commento del consigliere regionale Antonio Scalera: “Sono rammaricato per l’assenza della politica di Mottola. Se entro dieci giorni non verranno avviati i lavori di manutenzione, mi rivolgerò alla Procura della Repubblica per chiedere il sequestro del tratto. Non è più tempo di attese”. Scalera ha ringraziato il presidente Puglia per la tempestiva convocazione del tavolo, sottolineando come la questione vada affrontata con responsabilità e al di là delle appartenenze politiche, per il bene e la sicurezza della comunità.

