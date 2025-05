Futsal A2/M Elite, la New Taranto apre i playoff in trasferta a Melilli

La New Taranto Calcio a 5 inaugura la fase più attesa della stagione con la gara d’andata dei quarti di finale dei playoff di Serie A2 Élite, in programma sabato 17 maggio alle ore 16:00 sul parquet del PalaVillasmundo, contro il Città di Melilli. Un appuntamento cruciale che apre il cammino verso il sogno della promozione in Serie A.

Reduci da un brillante terzo posto nel Girone B, i rossoblù affrontano la trasferta siciliana forti di una seconda parte di stagione in netta crescita. A guidare la squadra sarà ancora capitan Bottiglione, in un gruppo che ha saputo consolidarsi, mancato il secondo posto solo per un pareggio con la Lazio a Roma.

La formula dei playoff prevede gare di andata e ritorno. In caso di parità nel punteggio totale, si disputeranno i tempi supplementari. Persistendo l’equilibrio, accederà alla semifinale la formazione meglio classificata in regular season. Il passaggio del turno darà accesso al confronto con la vincente tra Polisportiva Futura e Academy Pescara, rispettivamente quarta e seconda nel Girone B.

Alla vigilia del match, l’allenatore Tomassini ha richiamato la squadra alla massima concentrazione: “I playoff sono un campionato a parte. Serviranno atteggiamento, determinazione e lucidità. Affrontiamo una squadra esperta come il Melilli, semifinalista lo scorso anno, che conosce bene questo tipo di sfide”.

Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza di gestire con intelligenza i due confronti: “In 80 minuti si gioca un’intera stagione. Dovremo essere bravi a leggere ogni fase della partita. Il ritorno in casa potrebbe darci un vantaggio, ma ora testa solo alla gara di Melilli. Finora non li abbiamo mai battuti: questo deve essere uno stimolo per dare il massimo”.

La partita sarà diretta dai signori Alessandro Soligo di Castelfranco Veneto e Andrea Frau di Carbonia, con Luigi Federico Barbagallo di Acireale al cronometro. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

La società del presidente Malizia guarda con ambizione a questa nuova fase, consapevole del valore del gruppo e delle possibilità concrete di giocarsi l’accesso alla massima serie. La scalata alla Serie A comincia da Melilli.

