Basket A2/M, Smith da 50 punti: Nardò piega Cremona e va a gara 4

Finisce 102-98 al Pala San Giuseppe di Lecce, al termine di una battaglia ad altissima intensita

Una prestazione memorabile Russ Smith (50 punti) regala all’HDL Nardò Basket una vittoria fondamentale nella corsa salvezza e riapre la serie con la JuVi Ferraroni Cremona. Finisce 102-98 al Pala San Giuseppe di Lecce, al termine di una battaglia ad altissima intensità che vale l’accesso a gara quattro, in programma domenica 18 maggio davanti al pubblico neretino.

Il quintetto iniziale schierato da coach Mecacci (Giuri, Smith, Mouaha, Stewart jr. e Pagani) mostra fin da subito grinta e determinazione. A differenza delle prime due sfide, Nardò parte forte e chiude il primo quarto avanti 32-26, trascinata da Stewart jr. e dall’energia di Mouaha.

Nel secondo periodo, l’equilibrio si fa più serrato. Cremona rientra con Washington sugli scudi, ma Nardò tiene il passo. Smith firma 34 punti già nel primo tempo, compreso il canestro sulla sirena che fissa il punteggio sul 58-54.

La ripresa è un continuo scambio di colpi. Stewart jr. e Smith mantengono alta l’intensità, ma la JuVi non molla, rientrando fino al 73-75 al termine del terzo quarto. Gli ultimi dieci minuti si trasformano in un thriller sportivo: Nikolic e Stewart jr. rispondono a Washington, che tiene in vita Cremona con canestri di classe.

Nel finale, Smith è glaciale dalla lunetta, Mouaha infila una tripla pesantissima e Giuri serve l’assist decisivo a Stewart jr. per il +4. L’ultimo tentativo ospite si infrange contro l’energia di un Pala San Giuseppe infuocato. Smith chiude con 50 punti, 2/2 decisivi ai liberi a sette secondi dal termine, e il pubblico esplode di gioia.

Il verdetto è chiaro: si va a gara quattro. E domenica, tra passione e sudore, Nardò proverà ancora a scrivere una nuova pagina della sua storia.

