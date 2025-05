Assemblea portuali a Taranto, Sasso: “Prepararsi al cambiamento”

UILTRASPORTI: “Prepariamoci al cambiamento, ora è il momento”

“Ora o mai più” è il messaggio forte emerso dall’assemblea generale dei lavoratori portuali convocata dalla UILTRASPORTI Taranto, tenutasi il 16 maggio presso l’Hotel Salina. Un incontro definito cruciale, in un momento segnato dalla proroga dell’attività dell’agenzia TPWA fino al 31 dicembre 2026 e dalla prossima partenza dei corsi di formazione finanziati dalla Regione Puglia.

A guidare i lavori, il segretario generale UILTRASPORTI Taranto Carmelo Sasso, che ha illustrato lo stato attuale e le prospettive del porto: “La transizione è già cominciata. I percorsi formativi rappresentano l’unico strumento concreto per ridare occupazione a centinaia di lavoratori fermi da anni”. Sasso ha inoltre condiviso i risultati del bilancio delle competenze svolto da ARPAL, con la profilazione dei lavoratori per l’inserimento nei futuri percorsi.

“C’è bisogno di preparazione e partecipazione – ha aggiunto –. L’opportunità dell’eolico offshore non può essere sprecata”. Proprio su questo fronte è arrivata la conferma del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Sergio Prete: “Siamo in fase di firma della concessione con Vestas, primo insediamento industriale strategico legato all’eolico. Dopo il decreto del Ministero dell’Ambiente, partiranno i cantieri e con essi nuovi percorsi formativi specifici”.

Prete ha evidenziato la portata occupazionale della trasformazione in atto: “Parliamo di migliaia di posti di lavoro potenziali. L’assorbimento del personale TPWA è possibile, ma si aprono anche spazi per ex siderurgici e giovani. Serve arrivare preparati alla scadenza del 2026”.

A rendere ancora più accorato l’appello è stato il coordinatore generale UIL Taranto Gennaro Oliva, che ha denunciato: “Taranto è diventata la città degli ‘ex’. Ex portuali, ex TCT, ex Albini. È inaccettabile. La UIL sarà ovunque serva, senza lasciare indietro nessuno. Non dovevamo pregare per corsi, dovevamo costruire piani industriali e garantire futuro”.

Alla giornata hanno preso parte anche Giuliano Galluccio, segretario nazionale UILTRASPORTI, e Davide Sperti, segretario generale UILM Taranto, in una sala gremita di lavoratori uniti da un messaggio comune: servono coerenza, responsabilità e visione strategica per dare una nuova direzione allo sviluppo del porto e del lavoro a Taranto.

Il monito finale è stato unanime: “Il tempo delle attese è finito. È il momento di agire”.

