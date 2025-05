Basket A2/M, Brindisi chiama tifosi per Gara 4, via vendita libera biglietti

Dopo la splendida vittoria in gara tre, Valtur Brindisi ha riaperto i giochi nei quarti di finale playoff di Serie A2 con RivieraBanca Rimini e si prepara a scendere nuovamente in campo al PalaPentassuglia per gara quattro, in programma domenica 18 maggio alle 18:00.

La società ha confermato i prezzi ridotti per gli abbonati, che potranno usufruire della prelazione sul proprio posto fino a sabato 18 maggio alle ore 13:00. La prelazione riguarda tutti i titolari di abbonamento o mini abbonamento alla stagione 2024/25 di Serie A2.

Modalità di acquisto per gli abbonati:

– Al botteghino del PalaPentassuglia nel post partita di gara tre

– Presso il New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (sabato 9:00–13:00 / 15:00–20:15)

– Nei punti vendita Vivaticket abilitati in città

– Online su www.vivaticket.it, sezione “prelazione”, inserendo il codice “Rinnovo Abb.” (TLITE+12 cifre sul retro della tessera)

Scaduto il termine della prelazione, i posti non confermati saranno sbloccati e disponibili nella vendita libera, senza possibilità di ulteriori agevolazioni.

Modalità di acquisto per la vendita libera:

– Al New Basket Store (sabato 9:00–13:00 / 15:00–20:15)

– Nei punti vendita Vivaticket a Brindisi (tra cui: via Appia 238/G, viale Commenda 21, via Sant’Angelo 93–97, via Spagna 20–22, corso Roma 59, piazza Anime 5)

– Online su vivaticket.it

– Al botteghino del PalaPentassuglia il giorno della partita (apertura 90 minuti prima della palla a due)

Si segnala che per gli acquisti effettuati tramite canali online e Vivaticket verrà applicata una prevendita di 1,50 euro.

Info per i tifosi dei club organizzati:

Chi ha sottoscritto l’abbonamento tramite un club del tifo organizzato potrà esercitare la prelazione esclusivamente presso il New Basket Store o al botteghino del palazzetto al termine di gara tre.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a store@newbasketbrindisi.it o contattare il numero 0831/574010.

