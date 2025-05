Potenza: tutto pronto per la “Storica parata dei Turchi”

Con l’ultima serata del Potenza Folk festival, una tre giorni di musica, spettacolo e divertimento entrano ancora più nel vivo le celebrazioni per la festa di San Gerardo a Potenza. Il momento certamente più atteso per la città è quello della storica parata dei turchi che partirà come di consueto dallo stadio Viviani di Potenza alle 19 e, in un percorso di oltre tre chilometri, porterà circa 1300 figuranti in abiti d’epoca a sfilare per le vie cittadine fino a raggiungere il centro storico.

Una rievocazione storica e popolare, che ormai da tempo sintetizza l’identità culturale sociale e religiosa cittadina e che è articolata in quadri fedeli a quanto stabilito da un disciplinare. Tre gli ambiti rievocati dai figuranti, il 1800, il 1550 ed il 1100 epoche differenti che raccontando di altrettante fasi significative della città.

Il momento clou sarà all’arrivo in piazza Matteotti e l’accensione della Iaccara, un fascio di canne di circa 12 metri di lunghezza e uno di diametro che sarà issato trasportato a spalla lungo tutto il percorso della sfilata e poi issato.

Infine l’effige del santo arriverà all’ingresso della cattedrale di San Gerardo moneto che simbolicamente segna il passaggio dal rito pagano a quello religioso che inizierà domani 30 maggio con una messa e con la processione della statua per le vie del centro.

Previsti dall’amministrazione comunale servizi navetta dal piazzale antistante la regione e dal parcheggio dell’Unibas di macchia romana per accedere in centro storico viste le limitazioni del traffico e un servizio dedicati ai disabili

Da quest’anno, per accompagnare cittadini e visitatori in questo viaggio nella memoria collettiva, è nata anche l’app ufficiale dedicata alla Parata, patrocinata dal Comune di Potenza “Parata dei Turchi”

