Prefettura di Bari e Regione contro gli incendi boschivi

BARI – La Puglia si prepara all’arrivo della stagione estiva e alla nuova campagna di lotta agli incendi boschivi e di vegetazione, consapevole delle statistiche che vedono questa regione al secondo posto nazionale per numero di ettari di terreno percorsi dal fuoco, complici anche il clima torrido dei mesi estivi e il notevole flusso di turisti che frequentano le nostre aree rurali. Per questo la Prefettura di Bari ha rinnovato la convenzione annuale con Vigili del Fuoco e Protezione Civile della Regione Puglia per lo schema di programma operativo in materia di lotta agli incendi boschivi.

Il nuovo accordo di collaborazione è finalizzato principalmente a potenziare le articolazioni territoriali dei Vigili del Fuoco nei periodi maggiormente a rischio incendio dei mesi estivi. Infatti, oltre ad un dispositivo base di squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento, è previsto anche un dispositivo aggiuntivo. Inoltre, si punta a migliorare il coordinamento tra le sale operative della protezione civile regionale e dei Vigili del Fuoco e grande attenzione viene posta nell’attività di programmazione della formazione e dell’addestramento a favore degli operatori del sistema Aib regionale

