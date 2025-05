Ferrero contro Giampaolo a ‘Belve’, il Lecce si esprime: “Parole mai pronunciate dal mister”

Ogni puntata del format “Belve”, in onda su Rai 2 e condotto da Francesca Fagnani, ormai si sa, regala sempre grandi polemiche nei giorni a seguire. Ospite negli ultimi giorni è stato l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, patron dei blucerchiati negli anni in cui l’attuale allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha guidato il club ligure in Serie A.

In occasione della puntata con Ferrero ospite, la Fagnani è tornata indietro nel tempo di qualche anno con una domanda come di consueto mirata e provocatoria: “L’allenatore Marco Giampaolo, che lei conosce bene, che è stato anche allenatore della Sampdoria, ha detto che Ferrero è come un rancoroso Dio del Vecchio Testamento, incapace di perdonare coloro che lo abbandonano. Ha ragione?”.

La risposta dell’ex presidente sampdoriano non è stata certo delle più simpatiche: “Questa frase l’ha letta da qualche parte perché quello mica ce l’ha tutta sta intelligenza”.

Un rapido scambio di battute conclusosi con la risata della stessa conduttrice, che ha poi voltato pagina. Non ha però lasciato perdere il Lecce, che si è espresso in merito con un comunicato stampa ufficiale, nel quale si fa chiarezza su quanto affermato dalla Fagnani. Stando a quanto raccolto del club giallorosso, la frase attribuita nel corso della puntata dalla conduttrice al mister Giampaolo non sarebbe mai stata pronunciata, detta o scritta dallo stesso allenatore. Il Lecce, proseguendo la propria ricerca, ha dimostrato che le parole attribuite dalla Fagnani al tecnico dei salentini sono state scritte banalmente da un giornalista, su un articolo datato 3 febbraio 2022, realizzato per commentare e fare il punto sulla gestione dello stesso Ferrero alla presidenza della Sampdoria.

IL COMUNICATO DEL LECCE

In riferimento alla trasmissione “Belve” andata in onda su Rai 2 lo scorso martedì 27 maggio, condotta dalla giornalista Francesca Fagnani, nella quale era ospite in studio Massimo Ferrero, il Lecce precisa che la frase attribuita nel corso della puntata dalla conduttrice al tecnico Marco Giampaolo non è mai stata pronunciata, detta o scritta dallo stesso. La giornalista riferisce a Ferrero la seguente frase “L’allenatore Marco Giampaolo, che lei conosce bene, che è stato anche allenatore della Sampdoria, ha detto che Ferrero è come un rancoroso Dio del Vecchio Testamento, incapace di perdonare coloro che lo abbandonano: ha ragione?”. Da una rapida ricerca su internet, si evince chiaramente che le parole attribuite dalla giornalista a mister Giampaolo sono, invece, state scritte dal giornalista Gabriele Anello nell’articolo “Ferrero alla Sampdoria: sette anni di cinema” pubblicato sulla testata giornalistica “Ultimo Uomo” in data 3 febbraio 2022.

Non una bella figura insomma, sia per la Fagnani che per Ferrero. Il Lecce, però, il proprio allenatore ha voluto difenderlo a spada tratta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author