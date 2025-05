Bari, sei tampon box per stimolare la partecipazione civica

BARI – Promuovere la partecipazione civica e stimolare l’azione legislativa su temi come quello relativo all’abbassamento al 10% dell’Iva sui prodotti igienico-sanitari femminili come gli assorbenti. Per questo il IV Municipio di Bari ha deciso di donare in una serie di luoghi fruibili ai cittadini, le tampon box che resteranno nella disponibilità delle utenti dei servizi municipali, grazie all’associazione “Tocca a noi”. La prima donazione proprio nella sede del IV Municipio in via Vittorio Veneto a Carbonara. le altre cinque sono state posizionate nelle due scuole medie Manzoni Lucarelli e De Marinis, nel Centro servizi per le famiglie di Santa Rita e nel consultorio.

