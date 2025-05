Salandra: spettacolare salvataggio con elicottero di un bovino (IL VIDEO)

Intorno alle ore 13:00 di ieri, 17 maggio 2025, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera, che opera nell’area di competenza della sede distaccata di Ferrandina, è intervenuta in zona Petrete, nei pressi della discarica comunale di Salandra (MT), per trarre in salvo un bovino di grandi dimensioni, finito in una scarpata. La squadra VV.F. sul posto ha richiesto l’intervento del veterinario e quello del Nucleo Elicotteri VV.F. giunto da Bari.

IL VIDEO DELL’INTERVENTO

