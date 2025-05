Basket A2/M, Mecacci carica Nardò: “Siamo stanchi, ma la serie è viva”

HDL Nardò resta aggrappata al sogno salvezza. In una gara 3 vibrante e combattuta, la formazione salentina piega la resistenza della JuVi Cremona per 102-96, riaprendo i giochi nei playout di Serie A2.

Prestazione corale e determinata, quella della squadra di coach Matteo Mecacci, che rompe un digiuno stagionale contro i lombardi imponendosi per la prima volta dopo cinque confronti. “È stata una partita intensa, una bella risposta dei ragazzi – ha commentato il tecnico granata -. L’approccio è stato determinante e Smith ha giocato come mi aspettavo, prendendosi responsabilità e guidando i compagni”.

Nardò ha mostrato una solidità ritrovata, trovando finalmente buone percentuali al tiro (44% da tre e 21/22 ai liberi) e una leadership chiara dai suoi americani, autori di 75 punti complessivi.

Cremona, pur restando sempre in partita, ha dovuto fare i conti con un avversario aggressivo, deciso a non soccombere. “Loro sono sempre pericolosi, hanno giocatori che sanno leggere ogni situazione, ma noi siamo stati lucidi, pur finendo la gara senza lunghi di ruolo”, ha aggiunto Mecacci.

Ora Gara 4 al Pala San Giuseppe di Lecce, alle 20.30 di domenica 18 maggio. La JuVi Cremona cercherà di chiudere la serie, mentre HDL Nardò proverà a conquistare la vittoria che porterebbe tutto a gara 5, in programma mercoledì 21 maggio a Cremona.

“Le squadre sono stanche, ci servirà qualcosa in più da tutti, ma ci siamo guadagnati il diritto di giocare un’altra partita. Questa vittoria voglio dedicarla ai nostri tifosi, che ci seguono ovunque con passione”, ha concluso Mecacci.

I biglietti per gara 4 sono disponibili al costo unico di 5 euro, acquistabili su Vivaticket, nei punti vendita autorizzati o presso la sede del club in via Volta n. 5. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati.

