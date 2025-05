Serie C, playoff: quel tabù che accompagna pugliesi e lucane

Il sogno del Cerignola continua, la semifinale playoff di Serie C è realtà, sul cammino degli ofantini il Pescara di Baldini, e per più di qualcuno sarà un déjà-vu che porta indietro di due anni, quando gli abruzzesi, in semifinale, dovettero vedersela 40 km più a nord.

Quel doppio Pescara-Foggia resterà negli almanacchi della terza divisione: pirotecnico 2-2 allo “Zaccheria”, un thriller il ritorno all’Adriatico, sbloccato dopo 120 secondi da Cuppone, tra pochi giorni grande ex della semifinale, e ripreso da Rizzo a tempo scaduto, quando sugli spalti si festeggiava già l’approdo in finale, al sesto supplementare Desogus illuse nuovamente il Pescara, prima che l’uomo più improbabile di tutti inventasse l’ennesimo colpo di scena, Markic dal nulla mandò la sfida ai rigori, preambolo della festa rossonera. Due anni dopo si spera che l’esito possa sorridere nuovamente alla Capitanata.

Quel Foggia, che aveva incredibilmente eliminato anche lo stesso Cerignola, si arrese poi soltanto nella famosa e discussa finale contro il Lecco. Playoff maledetti per i satanelli, sconfitti all’ultimo atto anche contro Avellino e Pisa, nel 2007 e nel 2016.

Finale playoff storicamente amara anche per il Lecce, sconfitto nel 2013 dal Carpi con tanto di disordini al “Via del Mare”. Stesso destino per il Taranto: doppia delusione, nel 2002 contro il Catania, nel 2008 ad Ancona. Per gli ionici la sfida al Vicenza, di un anno fa al primo turno nazionale, fu l’ultimo raggio di luce prima del buio, ad aver la meglio però furono i veneti.

Per ritrovare protagonista il tecnico dell’Audace, Giuseppe Raffaele, bisogna risalire alla stagione 18/19, l’allenatore siciliano guidava del Potenza matricola terribile fino ai quarti di finale. Sogno rossoblù spezzato soltanto a dieci minuti dalla fine della gara di ritorno, l’1-1 realizzato da Di Piazza consentì al Catania di qualificarsi da testa di serie. Potenza di Raffaele beffato dal pareggio anche l’anno successivo, al primo turno nazionale, 0-0 contro la Reggiana, fatale anche al Bari, sconfitto 1-0 al Mapei in finale dopo aver eliminato Ternana e Carrarese: la rete di Kargbo impedì ai biancorossi di tornare in cadetteria al primo colpo, a soli due anni dal fallimento.

Nel 2022, con Colombo in panchina, il Monopoli ha sognato la Serie B come mai fatto prima. Lo 0-3 di Cesena resterà un pezzo di storia biancoverde, il muro Catanzaro ai quarti di finale, però, si rivelò invalicabile.

Tante storie, accomunate ad ogni modo dallo stesso amaro epilogo, nessuna squadra pugliese o lucana ha mai conquistato la cadetteria vincendo i playoff, chissà se col Cerignola protagonista il destino potrà cambiare.

