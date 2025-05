Comunali, San Ferdinando di Puglia: percentuali, voti e consiglieri

Michele Lamacchia è nuovamente sindaco di San Ferdinando di Puglia. Con un risultato netto alle elezioni comunali del 26 maggio 2025, il leader della lista Progressisti e Democratici conquista il suo quinto mandato alla guida della città, stabilendo un record nella storia amministrativa locale. Già primo cittadino nel 1984, 1993, 1997 e 2012, Lamacchia torna a ricoprire l’incarico dopo oltre dieci anni, in un momento particolarmente delicato a seguito della caduta dell’amministrazione Camporeale, sfiduciata nell’ottobre scorso da nove consiglieri su diciassette.

La sua candidatura ha ottenuto un ampio consenso popolare, superando di oltre il 35% i tre contendenti: Antonio Acquaviva (San Ferdinando di Puglia Migliora) si è fermato al 23%, mentre Biagio Musci (Adesso San Ferdinando) e Nello Masciulli (Insieme possiamo) hanno ottenuto ciascuno il 20%. L’affluenza ha raggiunto il 73,76%, in significativo aumento rispetto al 69,15% della precedente tornata elettorale, segno di una partecipazione civica in crescita.

Nel nuovo consiglio comunale, la lista vincente Progressisti e Democratici si assicura una solida maggioranza con 11 seggi: Cinzia Petrignano (601 voti), Pasquale Di Niso (479), Luigi Dipace (476), Matteo Mennea (381), Maria Riccarda Scaringi (361), Daniela Rondinone (353), Mariana La Daga (274), Vincenzo Todisco (261), Giustina Capacchione (225), Michele Ferrante (210) e Carmela Rosa Sarcina (194). Le minoranze saranno rappresentate da tre consiglieri: Angela Camporeale (428 voti) per San Ferdinando Migliora, Ottavia Dipaola (412) per Adesso San Ferdinando e Aniello Masciulli per Insieme possiamo.

Il nuovo mandato si apre all’insegna della continuità amministrativa e di una spinta al rinnovamento. Lamacchia ha già dichiarato l’intenzione di formare una squadra composta in gran parte da giovani, puntando su un equilibrio tra esperienza e innovazione.

