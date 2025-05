Virtus Francavilla, Magrì resta: “Riparto con un nuovo piano”

Il presidente: “Non lascio morire ciò che ho creato. Sogno il ritorno in C con un progetto diverso, più sostenibile”

Dopo l’annuncio dello scorso febbraio in cui aveva dichiarato l’intenzione di lasciare la guida della Virtus Francavilla a fine stagione, Antonio Magrì ha deciso di rimanere presidente del club. Lo ha comunicato nel corso della trasmissione Passione Biancazzurra, andata in onda su Teleregione, rilanciando un progetto rivisto e più sostenibile.

“Purtroppo, in questi mesi non ci sono state novità rilevanti sul fronte del possibile passaggio di consegne”, ha spiegato Magrì. “Nessun imprenditore si è avvicinato al progetto. A quel punto, le opzioni erano due: lasciare morire un percorso costruito con sacrifici oppure andare avanti. E chi mi conosce sa che non sono una persona che abbandona ciò che ha creato”.

Il presidente ha così scelto di dare continuità alla Virtus, ma con un’impostazione differente: “Lavorerò per coinvolgere altri imprenditori, ampliare la base societaria e garantire sostenibilità economica. Il progetto dovrà essere più chiaro e più solido”.

Nel corso dell’intervista, Magrì ha parlato anche dell’aspetto tecnico, sottolineando la volontà di puntare su calciatori del territorio, in un’ottica di crescita graduale e radicamento locale. “Vorrei che ci fossero giocatori del posto, capaci di costruire un percorso a Francavilla. Ogni anno proveremo ad aggiungere qualcosa, con ambizione ma senza fare promesse”.

Infine, ha ribadito il suo obiettivo sportivo: “Il mio sogno è riportare la Virtus Francavilla in Serie C. Non so quando accadrà, ma questo sarà un anno di costruzione”.

Una scelta, quella di Magrì, che rilancia il futuro del club biancazzurro nel segno della continuità, dell’identità territoriale e di un progetto a lungo termine.

