Lecce, boom di nazionali dopo la salvezza: cinque i convocati

Numerose convocazioni per i tesserati del Lecce a salvezza in Serie A acquisita per il club giallorossa. Ecco quali nel dettaglio.

KRSTOVIC

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Nikola Krstović è stato convocato in Nazionale in occasione della gara di qualificazione ai prossimi Mondiali Repubblica Ceca – Montenegro (06/06) e dell’amichevole Montenegro – Armenia (09/06).

HELGASON

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lassana Coulibaly è stato convocato in Nazionale in occasione dell’amichevole che il Mali disputerà in Francia con la Repubblica Democratica del Congo (05/06).

COULIBALY

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lassana Coulibaly è stato convocato in Nazionale in occasione dell’amichevole che il Mali disputerà in Francia con la Repubblica Democratica del Congo (05/06).

BURNETE

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Rares Burnete è stato convocato in Nazionale Under 21 della Romania in occasione degli Europei Under 21, in programma in Slovacchia dall’11 al 28 giugno 2025. La Romania è inserita nel gruppo A dove affronterà Italia (11/06), Spagna (14/06) e Slovacchia (17/06).

RAFAILA

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Vlad Răfăilă è stato convocato in Nazionale Under 21 della Romania in occasione degli Europei Under 21, in programma in Slovacchia dall’11 al 28 giugno 2025.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author