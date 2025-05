Basket B2/M, semifinali al via: Monopoli cerca il riscatto con Avellino

Il presidente Bruno Colucci: “Il traguardo è molto vicino, ma pensiamo una gara alla volta”

La Manelli Basket Monopoli è pronta a scendere in campo per gara 1 della semifinale play-off valida per la promozione in Serie B nazionale. L’appuntamento è fissato per domenica 25 maggio, alle 20.00, nella tensostruttura di via Amleto Pesce, dove i nerazzurri affronteranno la Felice Scandone Avellino.

La serie si gioca al meglio delle tre partite: gara 2 è in programma mercoledì 28 maggio alle 20 al Pala De Mauro di Avellino, mentre l’eventuale gara 3 si disputerà domenica 1 giugno, ancora a Monopoli.

La formazione pugliese arriva alla sfida con entusiasmo e determinazione, forte del vantaggio del fattore campo. Tuttavia, non mancano motivazioni anche per riscattare le due sconfitte subite in stagione regolare proprio contro Avellino.

Il presidente Bruno Colucci ha voluto lanciare un messaggio chiaro alla squadra e alla città: “Siamo ad un passo da un traguardo che ci siamo prefissati fin dall’inizio: il ritorno in Serie B nazionale. Ma dobbiamo restare concentrati su una gara alla volta. Abbiamo il vantaggio di giocare in casa e possiamo contare su un pubblico che non ci ha mai fatto mancare il supporto”.

Colucci ha poi sottolineato la maturazione del gruppo: “Siamo una squadra diversa rispetto alla regular season, con maggiore consapevolezza. Serve resettare tutto e affrontare i play-off con determinazione, step by step”.

L’altra semifinale del tabellone vedrà di fronte Svincolati Milazzo e Siaz Piazza Armerina, con gara 1 in programma sempre domenica, alle ore 18, al Pala Milone di Milazzo.

A Monopoli si respira grande attesa per una sfida che potrebbe segnare il ritorno nella terza serie nazionale del basket italiano.

