Basket A2/M, Nardò cerca riscatto: sfida cruciale con Cento

Dopo il ko di Livorno, HDL Nardò Basket torna in campo con voglia di rivincita e l’obiettivo di conquistare punti preziosi in chiave salvezza. Domenica 13 aprile al Pala San Giuseppe di Lecce, alle ore 17, i granata ospiteranno la Sella Cento per la terz’ultima giornata di regular season.

La situazione

Con la post season ormai certa, Nardò punta a migliorare la propria posizione nella griglia play-out. Cento, appena due punti sopra la zona rossa, arriverà in Salento con il coltello tra i denti. “È una partita da approcciare al massimo sin dall’inizio”, ha sottolineato l’assistant coach Gabriele Castellitto, indicando nei due americani Davoe e Davis i punti cardine del gioco emiliano.

Parla Mouaha

“Siamo arrabbiati e vogliamo reagire – ha dichiarato Aristide Mouaha –. Cento è una squadra ostica, serviranno fisicità e testa per vincere. Non possiamo più sbagliare”.

Tagliandi disponibili su Vivaticket o presso la sede di Nardò Basket. Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass per gli abbonati. Arbitri designati: Bartoli, Bartolini e Roiaz.

