Basket B2/F, Virtus Molfetta sfida Matera: scontro diretto per i playoff

La Virtus Molfetta si prepara con coraggio e determinazione alla delicata trasferta di sabato 12 aprile a Matera, in programma alle ore 18 al Palasassi, per un confronto diretto fondamentale contro la Virtus lucana. Una gara da non sbagliare, a tre giornate dal termine dei Play-In Gold, con i molfettesi chiamati a dare il massimo per tenere vivo l’obiettivo aggancio in classifica.

Nonostante un periodo avaro di risultati, la squadra allenata da coach Enrico Fabbri sta affrontando con grande professionalità e impegno questo finale di stagione. In settimana gli allenamenti sono stati intensi e la squadra, pur con rotazioni limitate a causa delle assenze, continua a credere nelle proprie potenzialità. «Il momento non è semplice, ma nessuno intende mollare – ha dichiarato l’assistant coach Ratko Dabovic – a Matera andremo per vincere».

All’andata, il successo arrivò solo nei minuti finali, segnale che anche il match in terra lucana si preannuncia combattuto. Matera, reduce dalla sconfitta con Brindisi, ha fame di riscatto e potrà contare su un roster esperto e profondo: dai registi Cioppa e Rubinetti, agli esterni Zanetti e Ronca, fino alla fisicità sotto canestro di Bagdonavicius e De Mola.

La posta in palio è alta: una vittoria al Palasassi consentirebbe al Molfetta di agganciare Matera a quota 18 punti e rilanciarsi nella lotta per il miglior piazzamento possibile. Con concentrazione, spirito di squadra e determinazione, la Virtus è pronta a giocarsi tutte le sue carte.

