Basket C/M, NMC chiude la stagione regolare con la corazzata Castellaneta

Ultimo impegno di regular season per la Nuova Matteotti Corato, attesa domenica 13 aprile alle ore 18:00 al PalaLanera di Matera per affrontare in campo neutro la PV Scouter Castellaneta. La sfida, valida per la 26a giornata del campionato di Serie C Interregionale, sarà diretta dai signori Solimeo di Lecce e Russo di Mola di Bari.

Con la testa già rivolta ai play-out in programma dal 27 aprile, i ragazzi di coach Ambrico vogliono chiudere con una prestazione positiva contro una delle formazioni più attrezzate del girone. La squadra biancorossa allenata da Giuseppe Luisi è attualmente seconda in classifica con 32 punti (16 vittorie e 7 sconfitte), miglior attacco del torneo con una media di 82.7 punti realizzati a partita.

Nel quintetto titolare spiccano l’ex NMC Vincenzo De Bartolo, il lituano Staselis (21.7 punti di media), l’argentino Migliori (16.5), Oyo (12.7) e Vorzillo, supportati da un roster profondo che comprende anche Miljanic (12.0), Buono e i giovani Basile e Casarola.

All’andata, lo scorso 11 gennaio al PalaLosito, la Nuova Matteotti Corato si era imposta con il punteggio di 69-59 grazie a una super prestazione di Cicivè, autore di 21 punti. L’obiettivo è ora ripetersi per alimentare fiducia in vista della fase decisiva della stagione.

