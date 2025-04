Basket B2/M, Dinamo Brindisi sfida Messina per chiudere in bellezza

Sabato 12 aprile, alle 18:00, la Dinamo Brindisi torna in campo al PalaZumbo per affrontare la Basket School Messina, nella quarta giornata di ritorno dei Play-In Gold. Si tratta del secondo impegno casalingo consecutivo per i brindisini, ormai fuori dalla corsa playoff, ma determinati a chiudere con dignità questa seconda fase del campionato.

Nell’ultima gara con Matera, la Dinamo ha mostrato segnali positivi, restando in partita fino alla fine e mettendo in campo una prestazione solida, nonostante la sconfitta. Ora l’obiettivo è confermare quei progressi e provare a ribaltare l’esito del match d’andata, in cui Messina si impose grazie al dominio fisico e tecnico dei suoi lunghi e alla prova di Di Dio.

I siciliani, reduci da quattro vittorie nelle ultime sei uscite, sono ancora pienamente in lotta per un posto nei playoff e arriveranno a Brindisi con l’intento di portare a casa due punti pesanti, dopo la recente sconfitta contro Monopoli.

Per la Dinamo sarà fondamentale approcciare la gara con intensità fin dai primi minuti, per evitare di rincorrere come accaduto all’andata. Sarà anche l’occasione per rafforzare l’identità del gruppo e salutare il pubblico di casa con una prestazione di carattere. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Aldo Procacci (Corato) e Matteo Conforti (Matera).

