Volley A2/M, Prisma Taranto: Matteo Lusetti rinforza la cabina di regia

Il club annuncia il nuovo palleggiatore: “Sono giovane, ma con esperienza”

È Matteo Lusetti il nuovo regista della Gioiella Prisma Taranto per la stagione 2025/2026. Classe 2002, originario di Modena e alto 190 cm, il giovane palleggiatore approda nel capoluogo jonico con un percorso sportivo già ricco di tappe significative.

L’esordio tra i professionisti arriva giovanissimo, quando a soli 15 anni debutta in Superlega con la maglia di Modena, accumulando sei presenze in quattro stagioni a fianco di grandi campioni. Nel 2021 sceglie la Serie A2 per mettersi alla prova con Mondovì, disputando 24 partite, 78 set e totalizzando 25 punti personali, tra cui 18 ace e 4 muri. Prestazioni che attirano anche l’attenzione del CT della nazionale maggiore Fefè De Giorgi, che lo convoca in azzurro.

Dopo una stagione di ulteriore crescita a Bologna, Lusetti si trasferisce a Grottazzolina, dove contribuisce alla storica promozione in Superlega, vincendo sia la stagione regolare che i playoff di Serie A2. Nell’ultima stagione ha giocato in Serie A3 con Sarroch, confermandosi elemento di valore e visione.

Ora per lui si apre una nuova avventura in Serie A2 con la Gioiella Prisma Taranto. “Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura. Taranto mi ha colpito per la serietà del progetto e l’entusiasmo della società. Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi condivisi. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi”, ha dichiarato.

Soddisfazione anche da parte del direttore generale Vito Primavera: “Lusetti è un giovane di grande talento e con esperienze importanti alle spalle. La sua mentalità e determinazione sono in piena sintonia con la filosofia del nostro club. Siamo certi che porterà qualità e continuità in cabina di regia”.

Con questo innesto, la Gioiella Prisma rafforza il proprio progetto, puntando su giovani motivati e già abituati al confronto con palcoscenici di alto livello.

