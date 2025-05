Gaza, fisioterapisti pugliesi chiedono cessate il fuoco e aiuti sanitari

L’Ordine di Bari, BAT e Taranto: “Stop alla guerra, subito cure e corridoi umanitari”

L’Ordine dei Fisioterapisti delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto ha aderito ufficialmente all’appello lanciato da oltre mille operatori sanitari italiani per chiedere un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza e l’attivazione urgente di corridoi umanitari e di assistenza medica.

Il Consiglio direttivo dell’Ordine sottolinea la gravità della crisi umanitaria in corso, richiamando i dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che documentano centinaia di attacchi contro strutture ospedaliere e la morte di migliaia di civili, tra cui molti bambini. “Mancano medicine, letti, macchinari. I colleghi sul campo lavorano in condizioni disumane”, si legge nella nota, che richiama il senso di responsabilità di tutti i professionisti della salute.

Gialia Berloco, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti Ba-Bat-Ta, ha ribadito l’urgenza di interventi umanitari immediati. “È necessario chiedere con forza l’apertura di corridoi umanitari e l’accesso alle cure mediche, in linea con quanto indicato dalle organizzazioni internazionali. Non si può restare indifferenti mentre si consuma una mattanza contro la popolazione civile. Al tempo stesso, non possiamo dimenticare la sorte degli ostaggi israeliani”, ha dichiarato.

L’appello dell’Ordine si inserisce nel contesto della mobilitazione promossa dalla Rete dei Sanitari per Gaza, che ha sollecitato le istituzioni a garantire l’ingresso di aiuti umanitari e un cessate il fuoco duraturo. “Speriamo che siano proprio gli ordini professionali a dare il buon esempio, come accaduto in passato”, affermano gli operatori promotori.

La nota dell’Ordine dei Fisioterapisti conclude con un messaggio chiaro: “Bombardare ospedali è una violazione del diritto e dei valori della sanità. Non si può restare neutrali: abbiamo scelto di stare dalla parte delle vittime, di chi subisce una violenza brutale e ingiustificabile che non conosce tregua”.

