Turco: “Pensionati ignorati, depositata mozione al Senato”

Il vicepresidente del M5S: “Stop alle trattenute INPS, piena rivalutazione per i più fragili”

“Il Governo Meloni ha ignorato sin dal primo giorno le esigenze dei pensionati italiani, molti dei quali faticano ad arrivare a metà mese”. Lo dichiara Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, annunciando il deposito al Senato di una mozione a sua prima firma per tutelare le fasce più deboli.

Secondo Turco, oltre 16 milioni di pensionati vivono oggi in Italia, e più del 42% percepisce meno di 1.000 euro al mese. L’inflazione, che negli ultimi tre anni ha superato il 17%, avrebbe comportato una perdita media del potere d’acquisto pari a 2.800 euro l’anno per i redditi medio-bassi.

La mozione del M5S chiede al Governo di sospendere immediatamente le trattenute operate dall’INPS per il recupero dei bonus 2022 e di attivare una rivalutazione piena e proporzionale delle pensioni in base all’effettivo costo della vita. Tra le misure proposte, anche una detassazione totale per gli assegni fino a 1.000 euro netti mensili e un sistema per scaglioni che garantisca maggiore equità redistributiva.

Il documento sollecita inoltre un piano strutturale di riforma del sistema pensionistico, con interventi mirati per le categorie fragili, il riconoscimento dei lavori gravosi e usuranti e la revisione della legge Fornero, attraverso nuovi strumenti di pensione anticipata.

Infine, il M5S propone la creazione di un tavolo permanente di confronto con associazioni di pensionati, sindacati ed enti previdenziali, per valutare l’impatto delle misure e correggere eventuali effetti regressivi.

“È il momento di agire per restituire dignità, giustizia sociale e stabilità economica a milioni di cittadini dimenticati”, conclude Turco.

