Taranto, UIL FPL: “Mantenere pubblici asili nido vittoria per la città”

La continuità del servizio pubblico negli asili nido comunali di Taranto è stata garantita grazie a una variazione di bilancio da 2,5 milioni di euro deliberata dal commissario straordinario Giuliana Perrotta. Un intervento accolto con soddisfazione dalla UIL FPL di Taranto, che ne sottolinea l’importanza nel mantenere la natura pubblica del servizio, evitando percorsi di esternalizzazione.

A esprimere il parere del sindacato sono Patrizia Catucci, della segreteria UIL FPL, e Giovanni Maldarizzi, segretario generale, che evidenziano come la misura permetta la prosecuzione delle attività nei nove asili nido comunali. “Si tratta di un riconoscimento concreto del valore dei servizi educativi pubblici. Una vittoria non solo per il sindacato, ma per l’intera comunità”, affermano.

Il sindacato ribadisce come la difesa della gestione pubblica degli asili sia da sempre un impegno condiviso con CGIL e CISL, a tutela non solo delle famiglie e dei bambini, ma anche del personale educativo. “Non è solo una questione di conti, ma un atto politico che riconosce il ruolo strategico dei servizi educativi nella costruzione di una società più equa”, commenta Maldarizzi.

Tra le richieste avanzate dalla UIL FPL c’è anche quella di un calendario scolastico più coerente con le esigenze di educatori e famiglie. “Chiediamo che l’anno educativo parta a settembre e si concluda a giugno, evitando estensioni fino a luglio come avvenuto quest’anno”, sottolinea Catucci.

L’intervento rientra in un percorso di dialogo costruttivo tra amministrazione comunale e organizzazioni sindacali. “Solo attraverso il confronto e la collaborazione tra tutte le parti coinvolte si possono ottenere risultati concreti e duraturi”, afferma ancora Maldarizzi, che conferma l’intenzione della UIL FPL di porsi come interlocutore propositivo per affrontare le sfide del territorio.

La decisione di garantire la continuità del servizio pubblico negli asili nido rappresenta, secondo il sindacato, una prova tangibile di cosa si possa realizzare quando istituzioni e rappresentanze dei lavoratori collaborano mettendo al centro il benessere collettivo.

