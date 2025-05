Taranto, Tacente: “Asili nido pubblici per una città più giusta”

Il candidato sindaco elogia la commissaria Perrotta: “Evitare l’esternalizzazione scelta politica e sociale forte, cruciale per le famiglie”

“Accolgo con favore la decisione della commissaria straordinaria Giuliana Perrotta di deliberare una variazione di bilancio da 2,5 milioni di euro per il prossimo anno educativo, assicurando così la continuità del servizio pubblico nei nove asili nido comunali di Taranto”. È quanto afferma Tacente, candidato sindaco, esprimendo pieno apprezzamento per un intervento che definisce “di forte valenza politica e sociale”.

Secondo Tacente, evitare l’esternalizzazione del servizio significa proteggere un presidio essenziale per le famiglie, gli educatori e, soprattutto, per i bambini. “Garantire un’educazione pubblica e di qualità fin dalla prima infanzia vuol dire porre le basi per una società più equa e coesa”, dichiara.

Il candidato ribadisce con fermezza la sua posizione: “I servizi educativi comunali non devono essere privatizzati. La loro funzione va ben oltre l’assistenza: rappresentano spazi di crescita, inclusione e socializzazione”. Ogni decisione che rafforza il sistema pubblico, sottolinea, deve essere sostenuta con convinzione.

“Il futuro di Taranto passa anche da qui, da un impegno serio e responsabile per offrire a tutti i bambini pari opportunità e alle famiglie un supporto concreto nella vita quotidiana”, conclude Tacente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author