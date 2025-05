Taranto, Bitetti: “Salvaguardia nidi comunali frutto di confronto costante”

“Mi fa piacere che ora altri candidati riconoscano il valore della decisione, ma quando si doveva agire non tutti si sono esposti”

“Accolgo con favore l’intervento del commissario straordinario Giuliana Perrotta che con la variazione di bilancio ha garantito la continuità del servizio negli asili nido comunali di Taranto”. Lo dichiara Piero Bitetti, candidato sindaco del Centrosinistra, che rivendica con decisione il ruolo svolto in queste settimane per il raggiungimento dell’obiettivo. “È un risultato importante – aggiunge –, che nasce da un confronto costante e da un lavoro portato avanti con determinazione, anche in un contesto politico complesso”.

Bitetti sottolinea come oggi molti riconoscano il valore della scelta, ma evidenzia che non tutti si sono attivati nel momento più delicato del percorso. “Mi fa piacere che oggi anche altri candidati riconoscano il valore della decisione assunta. Quando si trattava di agire, non tutti hanno ritenuto necessario esporsi o contribuire in modo concreto”, afferma.

Al centro del suo intervento anche il valore umano e sociale del servizio: “Parlare del futuro dei bambini e delle famiglie significa anche difendere la dignità delle educatrici, degli operatori e del personale amministrativo che lavorano con passione ogni giorno”.

Un messaggio chiaro a chi si limita a commentare a decisioni ormai prese: “Non bastano le parole a cose fatte. Servono impegno, presenza e la capacità di agire quando le scelte sono ancora da costruire”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author