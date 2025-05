Ballottaggio a Matera, l’Ugl appoggia Nicoletti: “Candidato della coerenza”

“Antonio Nicoletti ha dimostrato coerenza, competenza e pragmatismo. È il candidato che ha parlato con chiarezza alla città, offrendo una proposta di governo trasparente e priva di ambiguità”. Lo afferma in una nota Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, esprimendo pieno sostegno al candidato sindaco in vista del ballottaggio.

Secondo Giordano, il risultato elettorale rappresenta una spinta ulteriore per Nicoletti, che ha saputo guadagnarsi la fiducia di una parte significativa dell’elettorato grazie a un progetto politico solido e privo di compromessi. “Con la sua elezione si rilancerebbe il ruolo di Matera nei settori strategici della sanità, della cultura e delle relazioni internazionali. I cittadini hanno chiesto concretezza e visione, rifiutando ogni forma di camaleontismo politico”.

Nonostante il calo nell’affluenza alle urne, per l’Ugl il voto ha segnato il ritorno della politica come strumento di partecipazione. “Nicoletti rappresenta una garanzia di stabilità e governabilità, elementi fondamentali per ricucire la distanza tra cittadini e istituzioni”, prosegue Giordano.

Per il segretario, Matera ha bisogno di avviare una nuova fase che valorizzi la qualità della vita e rilanci l’identità culturale della Città dei Sassi, raccogliendo anche l’eredità lasciata dal 2019 come Capitale Europea della Cultura e proiettandosi verso il traguardo del 2026, quando la città ambisce a diventare Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo.

“Senza un reale dialogo sociale le politiche per il lavoro rischiano di perdere efficacia – sottolinea -. Il ballottaggio pone di fronte a una scelta netta: da una parte la confusione di una coalizione disomogenea, dall’altra un centrodestra unito e determinato, con un programma chiaro e coerente con la visione della maggioranza regionale”.

“È il momento del cambio di passo. I prossimi quindici giorni saranno decisivi: bisogna essere presenti tra i cittadini, gli operatori economici, le famiglie e i lavoratori, per portare Antonio Nicoletti alla guida della città”, conclude Giordano.

