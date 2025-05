Collegamenti, Bitetti lancia l’allarme: “No a tagli sul territorio ionico”

Il candidato sindaco del Centrosinistra: “La rimodulazione del Pnrr non penalizzi Taranto e il Sud”

“La rimodulazione del Pnrr non può penalizzare Taranto e il Mezzogiorno”. È questo il monito lanciato da Piero Bitetti, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra a Taranto, dopo le notizie apparse su alcuni organi di stampa circa possibili revisioni nei progetti infrastrutturali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Mi auguro che le indiscrezioni riportate vengano presto smentite. Tagliare investimenti in questa fase significherebbe compromettere lo sviluppo del nostro territorio”, ha dichiarato Bitetti, che pone l’accento sulla fragilità del sistema dei collegamenti, in particolare sul versante ferroviario.

“La carenza di collegamenti è una delle criticità più gravi che affliggono l’area ionica e Taranto – ha aggiunto – e proprio per questo è fondamentale che il Pnrr preveda investimenti certi e mirati per superare queste storiche disfunzioni”.

Bitetti ha rivolto un appello a tutti i parlamentari eletti nella provincia, invitandoli a intervenire tempestivamente per evitare che Taranto venga esclusa dai nuovi piani di finanziamento: “Serve un’azione immediata. Non possiamo permettere che la nostra comunità venga ancora una volta trascurata. Noi continueremo a informare i cittadini e, se necessario, ci mobiliteremo per difendere il diritto alla mobilità e gli interessi del nostro territorio”.

