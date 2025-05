Basket A2/M, impresa Valtur Brindisi: supera Rimini anche in Gara 4

Una Valtur Brindisi di carattere sopravvive ancora nella serie e forza la decisiva gara-5 sul campo della Rivierabanca Rimini.

Dopo una partita ruvida, ancora una volta a basso punteggio, i biancazzurri trovano le forze per completare la rimonta nell’ultima frazione e vincono con il punteggio di 66-54. 15 punti e 5 assist di Calzavara, ancora una volta leader di questa squadra, 14 di Ogden che ha trovato ritmo solo nel finale pur non facendo mancare impegno per tutto il match, 12 di Brown frustrato da percentuali infime (4/12 dal campo).

La serie si sposta al PalaFlaminio di Rimini mercoledì 21 maggio alle 20:30 per la decisiva gara 5.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

