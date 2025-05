Taranto, 15 progetti industriali per oltre 5mila posti di lavoro

ROMA – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato la mappatura di 15 progetti industriali a Taranto con un potenziale occupazionale superiore a 5.000 addetti. Le iniziative riguardano settori strategici come cantieristica, nautica, meccanica, eolico offshore, logistica avanzata e siderurgia, oltre a nuove tecnologie come data center e Intelligenza Artificiale.

Durante il tavolo convocato al Mimit con imprese e istituzioni locali, Urso ha sottolineato che ci sono tutte le condizioni per creare nuove opportunità di lavoro e rilanciare lo sviluppo dell’area. Tra le aziende coinvolte figurano Fincantieri, Renexia, Webuild, Mermec, Igenius e Cantieri di Puglia. “Siamo a un punto di svolta”, ha dichiarato il ministro.

