Fasano, il ds Montanaro: “Loiodice è nei nostri pensieri”

Con la stagione al tramonto, per diversi club è tempo di programmare il prossimo campionato. Tra i club più attivi in questa fase figura il Fasano, con il direttore sportivo Antonio Montanaro che ha illustrato il progetto del club biancazzurro nel corso della trasmissione ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud: “La programmazione è una prerogativa per tutti i club che vogliono raggiungere degli obiettivi. Iniziare a lavorare già da aprile, come abbiamo fatto, può essere un vantaggio sia per quanto riguarda il campo che fuori. Fasano è una realtà bellissima della nostra regione e stiamo cercando di dare uno stile diverso dal punto di vista del lavoro, guardando tanto fuori dal rettangolo di gioco, con un coinvolgimento di aziende che possano ruotare intorno alla prima squadra e al settore giovanile”.

La prossima stagione del Fasano passa anche dalla scelta del nuovo allenatore. Tra i papabili figura il tecnico del Vastogirardi Luigi Agnelli, fresco di promozione in D con il club molisano: “Sarà un Fasano con una forte identità e Agnelli è un’ipotesi”, ha ammesso Montanaro: “Mettere in pratica le idee è sempre difficile ma ci stiamo attivando”.

In chiave mercato, Montanaro ha analizzato la possibile permanenza di Corvino e l’oggetto del desiderio Loiodice: “Vorremo blindare Vincenzo (Corvino, ndr), come già fatto dal presidente. Avrà tante richieste ma ci auguriamo di trattenerlo. Credo che sia anche nelle intenzioni del calciatore. Loiodice? Nico è uno dei giocatori più importanti del girone, averlo è sempre un valore aggiunto. Sicuramente è nei nostri pensieri e speriamo di essere nei suoi. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà, vogliamo farci trovare pronti”.

