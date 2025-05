Basket B2/M, è Avellino l’avversario di Monopoli nella semifinale playoff

La serie, al meglio delle tre gare, inizierà domenica 25 maggio

Sarà la Felice Scandone Avellino l’avversaria della Manelli Basket Monopoli nelle semifinali playoff di Serie B Interregionale. La serie, al meglio delle tre gare, inizierà domenica 25 maggio nella tensostruttura di via Amleto Pesce a Monopoli.

Gli irpini hanno conquistato il pass superando Angri in trasferta per 60-67 in Gara 3, trascinati dai 16 punti di Pichi e i 15 di Trapani. Curiosamente, la serie tra Angri e Avellino ha visto sempre prevalere le squadre in trasferta, con tre successi esterni su tre partite.

La semifinale sarà anche l’occasione per la Manelli di riscattare i due ko incassati nella regular season proprio contro Avellino: a novembre, gli irpini vinsero 64-67 a Monopoli, mentre nella gara di ritorno, a gennaio, si imposero al Pala Del Mauro per 67-51.

Sull’altro lato del tabellone, si profila un derby siciliano tra Svincolati Milazzo e Siaz Piazza Armerina.

Il calendario prevede:

Gara 1 domenica 25 maggio a Monopoli

Gara 2 mercoledì 28 maggio in casa di Avellino

Eventuale Gara 3 domenica 1 giugno di nuovo a Monopoli (miglior classificata)

Gli orari ufficiali saranno comunicati nei prossimi giorni. Per la Manelli è tempo di prepararsi a una sfida che si preannuncia intensa e decisiva per l’accesso alla finale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author