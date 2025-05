Regione Puglia, stop alle modifiche su statuto e legge elettorale

Tensioni e assenze bloccano tutto: in Commissione manca il numero legale

Nella seduta del Consiglio regionale della Puglia prevista per domani, martedì 20 maggio, non verranno discussi i due disegni di legge che avrebbero dovuto modificare lo statuto regionale e la legge elettorale. La Commissione Riforme Istituzionali non ha infatti potuto licenziare i provvedimenti a causa della mancanza del numero legale.

Il primo disegno di legge prevede l’adeguamento dello statuto regionale alla normativa nazionale che impone la riduzione del numero di consiglieri regionali in proporzione alla popolazione residente. La Puglia, avendo registrato un calo demografico sotto la soglia dei 4 milioni di abitanti, dovrebbe ridurre i propri eletti dagli attuali 50 a 40. Il secondo ddl concerne invece la redistribuzione dei seggi, in conformità con il nuovo assetto numerico.

La riunione della VII Commissione si è rivelata fin da subito complessa. Il consigliere della Lega, Napoleone Cera, ha chiesto l’audizione di Anci, sindacati ed esperti per un’analisi approfondita dell’impatto delle modifiche. La seduta è stata sospesa due volte per chiarire se la richiesta di rinvio fosse legittima oppure soggetta a voto. La segreteria generale del Consiglio ha confermato che la proposta di audizioni dovesse essere sottoposta a votazione.

Tuttavia, al momento di deliberare sulla proposta firmata dall’assessore al Bilancio Amati e dal consigliere del Partito Democratico Paolicelli (relativa all’abrogazione dell’obbligo per i sindaci di dimettersi 180 giorni prima del voto) è venuto meno il numero legale. Una defezione nel Centrosinistra e l’astensione del Centrodestra hanno bloccato l’iter. Si è astenuta anche Grazia Di Bari, consigliera del Movimento 5 Stelle, subentrata in presidenza al posto di Joseph Splendido.

La mancata approvazione solleva interrogativi sulla possibilità di rispettare le scadenze tecniche, poiché la modifica statutaria richiede una doppia lettura a distanza di 60 giorni, oltre a un ulteriore periodo di tre mesi per consentire un eventuale referendum richiesto da un cinquantesimo degli elettori o da un quinto dei consiglieri regionali.

