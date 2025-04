Women for Progress 2025, il Salento torna crocevia del dialogo globale

Dal 25 maggio al 3 giugno 2025 il Salento accoglierà la decima edizione di Women for Progress – Donne a sostegno del mondo, il format internazionale che unisce cultura, diritti umani, ambiente e inclusione. L’evento, con patrocinio morale del Ministero della Cultura e dell’U.N.A.R., conferma ancora una volta la vocazione del territorio al dialogo interculturale e alla sostenibilità.

Delegazioni da tutto il mondo faranno tappa a Santa Maria di Leuca per la finalissima mondiale in programma domenica 1° giugno. La conferenza stampa di apertura si terrà martedì 27 maggio a Palazzo Gallone di Tricase, dove saranno presentate le Ambasciatrici del Progresso e i loro progetti legati a tematiche ambientali, sanitarie e sociali.

Il programma, oltre a momenti di confronto, prevede visite culturali e naturalistiche tra Presicce-Acquarica, il faro di Leuca e Torre Palane, con la partecipazione dell’associazione Marina Serra. Spazio anche alla gastronomia con l’evento “Chefs for Progress”, previsto per il 31 maggio, guidato dallo chef Mirco Vigna e realizzato con la collaborazione dell’Associazione Italiana Cuochi.

A dimostrazione dell’impatto concreto del progetto, l’edizione 2023 ha visto la vincitrice Odalis Soza dare vita all’iniziativa “Crea la tua foresta” in Nicaragua, ora impegnata nella riforestazione dell’area di Matagalpa. Un esempio di come Women for Progress sia molto più di un evento: è un seme che genera cambiamento.

