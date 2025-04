Futsal A2/M, Castellana chiude la stagione con un successo

Il Castellana C5 chiude nel migliore dei modi la sua prima storica stagione in Serie A2 girone D: vittoria casalinga per 4-3 con il Futsal Bitonto, secondo in classifica, e salvezza matematica già acquisita con due turni di anticipo. Al Pala Valle d’Itria va in scena una gara spettacolare, intensa e combattuta, con i bianco-blu di mister Andrea Rotondo autori di una prestazione maiuscola, premiata da un successo tanto atteso quanto meritato.

Il match si apre con il vantaggio lampo di Zapponi, ma il Bitonto risponde subito con Longo. Il Castellana non si scompone e al 6’ è ancora Zapponi, su assist di Vitto, a firmare il 2-1. Gli ospiti sfiorano il pari con Castrogiovanni, ma il palo e un attento Ritorno salvano il risultato. Nella ripresa, il Bitonto ribalta tutto con le reti di Castillo e Orlino, ma capitan Rotondo impatta sul 3-3 con un gran destro. La partita si accende e Zapponi, ancora lui, sigla la sua doppietta personale con una splendida azione personale: è il 4-3 che vale la vittoria. Nel finale il portiere Montrone salva il risultato con una parata decisiva su Maniscalco.

Alla sirena è festa grande per squadra e tifosi, con il Castellana che chiude all’ottavo posto a quota 24 punti, e un interrogativo che resta sospeso nell’aria: dove sarebbe potuto arrivare questo gruppo senza la lunga lista di infortuni che ne ha condizionato il cammino?

Castellana C5-Futsal Bitonto 4-3 (primo tempo 2-1)

Castellana C5: Ritorno, Baldo, Bianco M., Pedone, Rotondo, Satalino, Vitto, Benedetti, Polignano, Chiantera, Zapponi, Montrone. All. Andrea Rotondo.

Futsal Bitonto: Dibenedetto, Solimini, Orlino, Ferdinelli, Longo, Pires, Papappicco, Maniscalco, Castillo, Marzocca, Schettini, Castrogiovanni. All. Domenico Lodispoto.

Reti: Zapponi (2), Rotondo, Castillo, Longo, Orlino.

