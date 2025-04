Latiano, lite per strada: 17enne colpito a sprangate in testa

Al culmine di una lite, a Latiano, un ragazzo di 17 anni è stato colpito con una spranga alla testa ed è stato trasportato in codice rosso nell’ospedale Perrino di Brindisi dove è ricoverato nel reparto di Neurologia. La prognosi è di trenta giorni. A colpirlo un 19enne nei confronti del quale al momento non è stato adottato alcun provvedimento.

L’aggressione è avvenuta lunedì sera e sarebbe stata scatenata da motivi banali. La spranga non è stata recuperata. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Latiano.

