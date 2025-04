Volley C/F: Rainbow Crispiano ko a Gioia, ma salvezza matematica

Serata amara, ma dal retrogusto dolce per la Windor Rainbow Crispiano: seppur sconfitta 3-0 sul campo della Gioiella Volley Academy, è certa della permanenza in categoria grazie ai risultati maturati sugli altri campi. Un epilogo che regala serenità in vista della prossima sfida interna contro l’Oria, fondamentale per continuare a sperare nei playoff.

La partita

Le ragazze di coach Enzo Contento partono fortissimo nel primo set, accumulando un vantaggio di ben sette punti prima di farsi rimontare e cedere ai vantaggi 26-24. Il secondo parziale ricalca il primo: Crispiano avanti nel finale ma nuovamente beffato sul 25-23. Nel terzo set le padrone di casa dilagano, imponendosi nettamente 25-14.

Le parole del coach

“Sapevamo di affrontare una squadra ben organizzata e i fatti lo hanno confermato – ha commentato Enzo Contento -. La mia squadra ha giocato due buoni set, ma nei momenti decisivi sono riemersi errori già visti. La settimana, comunque, sarà come sempre: dobbiamo abituarci a questo tipo di partite perché ora ogni gara sarà una finale. Se vogliamo davvero puntare al quinto posto, dobbiamo crederci fino all’ultima palla”.

Domenica alle 18:30 al palazzetto di Crispiano arriva l’Oria: sfida chiave per tenere viva la corsa playoff.

Gioiella Volley Academy-Windor Rainbow Crispiano 3-0

(26-24, 25-23, 25-14)

Gioiella: Kohler, Fiore, Berardi, Falchi, Kabunda (K), Masiello, Buttiglione, Pavone, Del Vecchio, Masiello G., De Leonardis, Schena, Posa.

Crispiano: Pindinello, Cardone, D’Andria (K), Liuzzi, Morano, Gallo, Bianco, Raimondi G., Raimondi M. Allenatore: Enzo Contento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author