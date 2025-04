Basket A2/M, Piacenza-Brindisi 91-82: gli highlights

(Di Francesco Guadalupi) La Valtur Brindisi cade a Piacenza contro il fanalino di coda Assigeco perdendo 91-82 al termine di una brutta partita. Ancora senza Vildera e con un Fantoma a mezzo servizio, la formazione di coach Bucchi non è riuscita a conquistare altri due punti utili in vista dei play off.

Ma veniamo alla cronaca del match, con la squadra di coach Manzo che parte bene con le triple di Serpilli, mentre Brindisi ha da Arletti i sette punti iniziali. L’Assigeco va in doppia cifra di vantaggio dopo metà frazione, con coach Bucchi costretto al time out. È l’accoppiata Laquintana-Ogden a riportare in partita i biancoazzurri, col capitano che piazza la tripla del -2 alla prima sirena, 29-27.

Il secondo tempino è in favore dei padroni di casa con Brindisi che devecontinuamente rincorrere gli avversari. Marks e Gilmore danno sicurezza a coach Manzo con triple e punti dalla media, mentre Brindisi soffre le mani addosso e sbaglia tanto in attacco. È ancora Tommy Laquintana a spingere per la Valtur, ma al riposo lungo è doppia cifra di ritardo per i pugliesi, 56-44.

Quando si torna in campo gli emiliani hanno una marcia in più, Marks continua a viaggiare con percentuali alteal tiro e Bartoli lo supporta. Dopo un break pesante con i biancoazzurri che arrivano fino al -20, a Piero Bucchi serve il classico minuto di sospensione per bloccare l’energia piacentina. È capitan Laquintana a suonare la carica per Brindisi, con Calzavara che esce dalla panchina determinato e carico per sostituire un Brown totalmente fuori partita.

Con un parziale di 17-4, la Valtur riapre la gara chiudendo sotto di due punti al trentesimo, 73-71. La reazione dei brindisini dura poco,l’Assigeco riprende a segnare dall’arco e dalla media sfruttando anche la cattiva gestione degli attacchi di Brindisi. In poco Piacenza allunga nuovamente piazzando un contro break che condanna definitivamente la New Basket alla sconfitta. A fine partita tre uomini in doppia cifra per i pugliesi, Calzavara con 12 punti, Ogden con 18 e Laquintana, MVP, autore di 24 punti e 32 di valutazione.

