Basket C/M, Clean Up Molfetta: missione riscatto nel derby di Barletta

Ultimi 80 minuti da vivere col fiato sospeso per la Clean Up Molfetta, attesa da due settimane decisive per blindare il quarto posto e presentarsi ai playoff con il vantaggio del fattore campo. Il primo ostacolo è il derby esterno contro Barletta, in programma domenica 6 aprile alle 18:00 al PalaDisfida, per la venticinquesima giornata della Serie C Interregionale.

I biancorossi del presidente Solimini, reduci dall’amara sconfitta interna contro la Nuova Matteotti Corato, restano quarti a quota 28, con due lunghezze di vantaggio su Foggia e Monteroni. Una battuta d’arresto inaspettata, analizzata con lucidità dall’ala Francesco Didonna: «Abbiamo tirato con percentuali basse e Corato è stata brava a limitarci. Abbiamo sprecato un’occasione, ora guardiamo avanti».

Il tecnico Gesmundo chiede massima concentrazione: i molfettesi non possono più permettersi passi falsi, consapevoli che chiudere la stagione regolare con due successi significherebbe partire in vantaggio ai playoff. L’ultima giornata vedrà Molfetta affrontare la capolista Mesagne in casa.

Di fronte, però, ci sarà un Barletta affamato di punti salvezza. Penultimi con 6 punti, appena due sopra il fanalino di coda Trani, i ragazzi di coach Scoccimarro hanno in Fabio Serino (16.2 punti di media), ex Molfetta, il loro uomo simbolo. Attenzione anche al regista Galantino (14.5), alla guardia Falcone (11) e ai due argentini Cacares e Whelan, che possono spostare gli equilibri.

«Dopo la sconfitta con Corato, ci siamo messi subito al lavoro – ha aggiunto Didonna –. Dobbiamo reagire con umiltà e determinazione. Il campo dirà il resto».

