Basket B/Int, Virtus Molfetta: preso lo svedese Noha Nilen

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta ha annunciato l’arrivo di Noha Nilen, giovane talento svedese del 2005. Ala piccola, si unisce al roster biancoazzurro portando con sé i suoi 195 centimetri di altezza e 83 kg di peso.

Il diciannovenne, proveniente dall’Helsingborg BKK, dove ha militato nella seconda serie nazionale svedese, ha già dimostrato il suo entusiasmo per il progetto della Virtus Basket Molfetta: indosserà la maglia numero 11. La scelta di puntare su giovani promettenti come Nilen è in linea con la politica della società, che mira alla valorizzazione delle nuove leve.

Damiano Mezzina, club manager della Virtus, ha commentato: «Abbiamo seguito Noha durante tutta la scorsa stagione, e alcune sue prestazioni di rilievo ci hanno convinto della bontà dell’operazione. Sono sicuro che la sua tecnica sarà fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della prossima stagione sportiva».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author