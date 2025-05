Basket A2/M, ultima chiamata per Nardò: sfida senza appello con Cremona

Alle 20.30 di venerdì 16 maggio, il Toro cerca il miracolo salvezza davanti ai suoi tifosi

Tutto in una notte! La HDL Nardò Basket si giocherà la salvezza in A2 in gara 3 dei playout con la JuVi Ferraroni Cremona, in programma alle 20.30 di venerdì 16 maggioal Pala San Giuseppe di Lecce. La squadra neretina, sotto 2-0 nella serie, ha un solo risultato a disposizione per evitare l’eliminazione e prolungare la disputa.

Il bilancio stagionale con Cremona è impietoso: quattro sconfitte su quattro incroci, due nella stagione regolare, due nei playout. La squadra lombarda si è imposta finora grazie a maggiore intensità e precisione, mentre Nardò ha evidenziato lacune nell’approccio e nella tenuta mentale.

“Le due gare di Cremona non sono state ben giocate da parte nostra – ha ammesso Gabriele Castellitto, assistant coach dei salentini -. Siamo stati costretti a rincorrere fin dal primo minuto e questo ci ha tolto lucidità. Ora torniamo a casa, dove dobbiamo compattarci e sfruttare il calore del nostro pubblico per cercare di riaprire la serie”.

In caso di vittoria, gara 4 si giocherà ancora al Pala San Giuseppe domenica 18 maggio. L’eventuale gara 5 è fissata per mercoledì 21 maggio a Cremona. Per Nardò, è il momento della verità: un’ultima occasione per tenere vivo il sogno salvezza.

Gli arbitri designati per l’incontro sono Roberto Radaelli di Porto Empedocle, Mauro Moretti di Marsciano e Salvatore Nuara di Treviso. I biglietti sono disponibili in prevendita sul portale VivaTicket (https://shorturl.at/zFk0r), nella sede di Nardò Basket in via Volta 5 e nei punti vendita autorizzati. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass per gli abbonati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author