Basket: Fortitudo Francavilla vola alle Finali U17, è storia in Puglia

Nuovo traguardo storico per la Fortitudo Basket Francavilla, che conquista l’accesso alle Finali Nazionali Under 17 Eccellenza, in programma a Chiusi (Toscana) dal 16 al 22 giugno, dove si sfideranno le migliori 16 squadre d’Italia per la conquista del titolo nazionale.

Il risultato conferma il momento d’oro del settore giovanile della società pugliese, che per il secondo anno consecutivo porta una propria squadra alle finali tricolori. Dopo il successo dell’Under 19 Eccellenza nella passata stagione sotto la guida di coach Trovò, quest’anno è la volta dell’Under 17 Eccellenza allenata da coach Caramia a centrare un risultato che in Puglia non si registrava da oltre trent’anni con due categorie diverse in due stagioni consecutive.

Un percorso che testimonia la solidità del progetto Fortitudo, fondato su programmazione, investimenti mirati e strutture di alto livello. La società, oggi considerata un’eccellenza del panorama cestistico meridionale, dispone di staff tecnici qualificati, una foresteria efficiente e un centro fisioterapico all’avanguardia, elementi che permettono ai giovani talenti di crescere in un ambiente professionale e orientato allo sviluppo.

“Sfideremo i migliori settori giovanili d’Italia – ha dichiarato il general manager Bruno Zuppetta – società con grandi risorse e lunga tradizione. Rappresenteremo Francavilla Fontana e tutto il nostro territorio con orgoglio”.

Soddisfazione condivisa anche da coach Olive, che ha sottolineato come “il valore di questo risultato va oltre la qualificazione. È la dimostrazione che la nostra struttura funziona a tutti i livelli, regionali ed eccellenza, grazie a un lavoro continuo e meticoloso. Chi entra in Fortitudo sa che non vivrà solo una stagione, ma un vero percorso di crescita”.

La Fortitudo Basket Francavilla continua dunque a scrivere pagine importanti per il basket giovanile pugliese, riaffermando la propria identità come punto di riferimento per l’intero movimento sportivo regionale.

