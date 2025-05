Fidelis Andria, Vallarella punta su sostenibilità e identità

Parola d’ordine: sostenibilità. Chiusa l’era Di Benedetto, in casa Fidelis Andria è tempo di programmare il futuro. Il neo presidente Luca Vallarella traccia la strada per rimettere in moto la macchina organizzativa, con l’intento di garantire una base economica stabile al club biancazzurro.

In questa fase di transizione, dunque, le questioni legate al campo passano inevitabilmente in secondo piano, anche se Giuseppe Scaringella resta sullo sfondo come possibile riferimento per ciò che riguarda il ruolo di allenatore. Si ripartirà dal territorio e dal settore giovanile, punti cardine del nuovo corso biancazzurro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author