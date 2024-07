Basket B/M, Dinamo Taranto conferma capitan Francesca Gismondi

La Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto conferma la capitana Francesca Gismondi per la stagione 2024/25. Originaria di Brindisi, nata nel 1994, è alta 177 cm e gioca nel ruolo di ala. La sua carriera è iniziata nella Futura BR e ha continuato nella Intrepida in Serie B e A2. Nel 2020 è arrivata a Taranto, all’Ad Maiora, per poi trasferirsi al Fasano in Serie C e successivamente in Serie B. Gismondi si è sempre distinta per il suo rendimento costante e la versatilità nel ricoprire diversi ruoli. Questa sarà la sua seconda stagione consecutiva con la maglia della Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto.

