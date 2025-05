Casarano: Primi contatti per il rinnovo di Malcore, Obbiettivo possibile ds

Giancarlo Malcore potrebbe restare a Casarano. Ci sono sensazioni positive in questo senso dopo il primo incontro tra l’entiurage del calciatore e la dirigenza del club. Non è un mistero che l’attaccante abbia ricevuto da tempo diverse proposte da club di C e D ma la sua intenzione è quella di restare nel Salento dopo la splendida cavalcata che ha portato alla promozione in Serie C. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti. Intanto prende consistenza l’ipotesi di Antonio Obbiettivo come nuovo direttore sportivo. L’esperto dirigente, che lo scorso anno è stato segretario generale, ha già dimostrato negli anni grandi competenze in diversi campi e, visti anche i titoli conseguiti a Coverciano, potrebbe sedere ufficialmente sulla poltrona di ds nella prossima storica stagione tra i professionisti.

