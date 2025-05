Roberta Di Laura incanta Istanbul all’Intercontinental Dance Gathering

La danzatrice tarantina protagonista in Turchia con una masterclass di danza jazz e una performance applaudita dal pubblico internazionale

Una nuova prestigiosa tappa internazionale per Roberta Di Laura, danzatrice e coreografa tarantina che nei giorni scorsi ha brillato a Istanbul durante l’Intercontinental Dance Gathering, importante festival internazionale di danza. L’evento si è svolto al Roxy Club, una delle location culturali più note della metropoli turca, e ha visto la partecipazione di sette artisti selezionati da tutto il mondo.

“Un onore e un’emozione rappresentare Taranto e l’Italia in un contesto tanto prestigioso”, ha dichiarato Roberta Di Laura, protagonista di una masterclass di danza jazz e di una performance che ha riscosso il massimo riconoscimento del pubblico: una standing ovation.

Al suo fianco, sullo stesso palco, anche due allieve della sua scuola “Ktms Elke Gulden” di Stoccarda, dove la danzatrice tarantina insegna da anni, risultando tra le figure più apprezzate e richieste.

Classe 1992, Roberta Di Laura è entrata nel 2013 nel Consiglio Internazionale della Danza di Parigi (CID), organismo riconosciuto dall’Unesco. Un traguardo che ha consolidato la sua carriera a livello mondiale. Recentemente ha ricevuto il Premio Internazionale La Rosa D’Oro presso il Parlamento Europeo a Roma.

Nel corso della sua carriera ha calcato i palcoscenici di Germania, Inghilterra, Marocco, Taiwan, Grecia, Spagna, Emirati Arabi, Tunisia e molte città italiane, tra cui Taranto, dove è stata prima ballerina al “Titanic Live Concert” su musiche di Robin Gibb. Ha danzato anche nei teatri Olimpico di Roma e Manzoni di Monza, oltre ad aver partecipato a programmi Rai come Linea Blu ed eventi culturali come Taranto Pride e Festival Sanremo Benessere.

Nel 2020 è stata riconosciuta dalla rivista Stars Illustrated Magazine di New York come una delle personalità più influenti dell’anno. Accanto alla carriera artistica, vanta anche una solida formazione accademica, con una laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo alla Sapienza di Roma, master post-laurea e corsi di perfezionamento anche all’Università di Oxford.

Roberta Di Laura continua a rappresentare un esempio di eccellenza tarantina e pugliese nel mondo, capace di portare la propria arte oltre ogni confine, restando sempre legata alla sua terra d’origine.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author