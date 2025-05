Acrobazie e motori sotto il cielo di Bari: arriva il Martini Motor Show

Dal 6 al 19 giugno, al parcheggio del San Nicola stuntmen, auto su due ruote e salti da brivido con il Gruppo Martini

Sarà il parcheggio dello stadio San Nicola di Bari a trasformarsi, dal 6 al 19 giugno, in un’arena per amanti dell’adrenalina e delle acrobazie con il ritorno del Martini Motor Show, evento spettacolare firmato Gruppo Martini e diretto da Aldo Martini, erede di una tradizione di spettacoli motoristici avviata negli anni Settanta dal nonno Holer Togni.

Protagonisti dello show saranno alcuni tra i migliori stuntmen internazionali, capaci di sfidare la gravità tra auto acrobatiche, moto da cross, parcheggi millimetrici, crash test simulati, e numeri su quattro e due ruote. In programma anche spettacolari esibizioni su camion in equilibrio su due ruote, un’anteprima assoluta per il capoluogo pugliese.

“Portiamo in scena uno spettacolo acrobatico completo, frutto di anni di esperienza maturati anche in ambito cinematografico”, ha dichiarato Aldo Martini, promettendo esibizioni mozzafiato che spaziano dal freestyle su rampe alte fino a 18 metri a salti che superano i 45 metri di lunghezza.

Il debutto è fissato per le 21 di venerdì 6 giugno, poi lo show si ripeterà tutti i giorni con doppio appuntamento alle 18 e alle 21, mentre domenica e festivi sono previste tre repliche: alle 11, alle 17 e alle 19.30. Giovedì sarà la giornata dedicata alle famiglie, con prezzi speciali disponibili acquistando i biglietti sul portale www.ticket-show.com.

Tra luci scenografiche, colonne sonore ad alto volume e una regia che strizza l’occhio agli spettacoli internazionali, il Martini Motor Show promette di regalare alla città due settimane di pura emozione per spettatori di tutte le età.

