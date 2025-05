Lecce, le ultime dall’Acaya: differenziato per due. Oggi la partenza in ritiro

Prosegue la preparazione del Lecce in vista della fondamentale sfida salvezza contro la Lazio all’Olimpico di Roma. Una preparazione ripresa mercoledì mattina dopo un martedì di riposo ed in seguito alla solita sgambata post-partita del lunedì. Burnete si è rivisto in gruppo, mentre Pierret e Rebic hanno svolto del lavoro differenziato. Sovraccarico funzionale per il centrocampista francese, problemi alla caviglia destra per l’attaccante ex Milan. Previsto per questa mattina un nuovo allenamento, sempre all’Acaya, prima di partire nel pomeriggio alla volta di Roma. La preparazione dei giallorossi proseguirà dunque in terra capitolina, in ritiro presso il Mancini Park Hotel. Lo stesso albergo che ha ospitato il Lecce nell’aprile del 2018, prima di far visita alla Reggina per la quartultima giornata di campionato in Serie C. In quella circostanza portò fortuna, la società si augura probabilmente che possa farlo nuovamente.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Dirigerà l’incontro fissato per domenica sera Michael Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Giorgio Peretti di Verona. IV Ufficiale sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta. Al VAR ci saranno Francesco Meraviglia di Pistoia e Marco Piccinini di Forlì.

