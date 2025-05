Toro in autostrada sulla A14, chiusa l’uscita per Mottola

Un episodio decisamente fuori dal comune ha interrotto la quiete notturna sull’autostrada A14, nei pressi dello svincolo per Mottola in direzione sud. Intorno alle 3 del mattino, è stato segnalato un toro di razza podolica che si aggirava sulla carreggiata, creando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale.

L’insolita presenza ha richiesto l’intervento immediato della Polizia Stradale e del personale di Autostrade per l’Italia, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area. È stato necessario anche l’arrivo di un veterinario, operazione resa complessa dall’orario notturno.

Per ragioni di sicurezza, il tratto autostradale interessato e l’uscita per Mottola sono stati temporaneamente chiusi. Le autorità stanno lavorando per spostare l’animale in condizioni di sicurezza, mentre resta ancora da chiarire come il toro sia riuscito ad accedere alla carreggiata. L’esemplare, di grandi dimensioni, rappresenta un pericolo concreto per automobilisti e motociclisti in transito.

