Furti d’auto: scoperti veicoli e migliaia di pezzi destinati al mercato illecito

Maxi operazione contro il fenomeno dei furti d’auto e il riciclaggio di veicoli nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. Oltre 70 carabinieri – appartenenti ai Comandi Provinciali di Bat e Foggia, supportati dal 6° Nucleo Elicotteri e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia – hanno dato esecuzione a un imponente decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Trani.

L’attività, svolta nell’ambito di indagini preliminari per il reato di riciclaggio, ha riguardato numerosi obiettivi, a Barletta e in aree rurali di Cerignola, dove sono stati rinvenuti cinque veicoli risultati rubati tra febbraio e maggio 2025 in varie località delle province di Bat, Foggia, Bari e Matera.

Le perquisizioni, coordinate dalla Procura di Trani e condotte dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, hanno permesso inoltre di scoprire migliaia di componenti automobilistici – motori, parti di carrozzeria e pezzi “cannibalizzati” – già imballati e pronti per essere immessi nel mercato nero.

In alcuni dei sei siti ispezionati erano presenti anche cataloghi dettagliati e legende che permettevano una rapida individuazione dei pezzi, a testimonianza di un’organizzazione strutturata e ben radicata.

Il valore economico della refurtiva, considerato ingente, è attualmente in fase di stima. Al termine delle operazioni, il materiale sequestrato e uno dei depositi sono stati affidati in custodia giudiziale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author